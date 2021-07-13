86 человек задержаны в Лондоне по итогам матча-финала Чемпионата Европы по футболу

Об этом отчиталась полиция британской столицы. Из них 53 человека задержали непосредственно на стадионе после игры. В ходе последовавших за проигрышем Англии беспорядков пострадали 19 человек, сколько из них полицейские – не уточняется.

Вечером в воскресенье 11-го июля Англия проиграла Италии в финале футбольного первенства по итогам серии послематчевых пенальти.