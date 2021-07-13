ЦБ призвал банки списать долги пострадавшим от наводнений в Сочи и Крыму

Об этом говорится в информационном письме, разосланном в кредитные учреждения и МФО, с которым ознакомился сайт РБК. Банкам и МФО рекомендуют реструктурировать задолженности вплоть до прощения в особых случаях, принимая решение индивидуально по каждому клиенту. Также списание долгов рекомендуется не учитывать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика впредь.

Во второй половине июня Керчь, Ялту и Бахчисарайский район Крыма, а в начале июля и Сочи накрыли рекордные ливни, вызвавшие наводнения. Пострадали сотни домов и автомобилей.