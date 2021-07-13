Во Всемирной организации здравоохранения усомнились в необходимости ревакцинации от коронавируса

Эксперт ВОЗ Анн Линдстранд на брифинге пояснила, что пока собрано недостаточно данных, чтобы однозначно утверждать, что третья и последующая инъекции вакцин действительно целесообразны с точки зрения работы иммунитета. По мнению Линдстранд, пока важнее охватить как можно более широкие слои населения в странах по всему миру хотя бы первыми прививками.

Также эксперт призвала страны, которые приступили к ревакцинации своих граждан, вместо этого поделиться дозами с теми государствами, которым их не хватает для охвата населения первичной вакцинацией.