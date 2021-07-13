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02:04, 13 июля 2021

В Пензе снесли единственный в стране деревянный планетарий вместо того, чтобы его отреставрировать

Тревогу бьет Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. На реставрацию уникального объекта 1928 года постройки в парке имени Белинского власти региона выделили 350 млн рублей. Но вместо того, чтобы разобрать по бревнам, перебрать и заменить те, древесина которых начала разрушаться, к планетарию подогнали бульдозер и разломали ковшом.
В региональном правительстве такой вариант «реставрации» пока не комментируют.


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