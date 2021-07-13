Из Гаваны поступают сообщения о перебоях с мобильным интернетом

Там вчера начались первые за 30 лет массовые уличные протесты из-за перебоев с базовыми продуктами питания и вакцинами от коронавируса. Город патрулируют усиленные наряды полиции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Гавану услышать демонстрантов. Госдеп США назвал ошибкой утверждения кубинских властей, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Тем временем посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал в интервью федеральному телевидению, что не видит оснований рекомендовать российским туристам отказываться от поездок Кубу. Он выразил уверенность, что те, кто уже купил путевки – цитата – «увезут отсюда яркие впечатления».