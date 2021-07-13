Первое в России уголовное дело о договорном матче ушло в суд

Об этом объявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, речь идет о матче в рамках Профессиональной футбольной лиги, который сыграли в мае позапрошлого года в Ростовской области. В нем «Чайка» обыграла «Черноморец» со счетом 3:1. За это один из бывших руководителей клуба, по данным следствия, пообещал главному тренеру и игрокам «Черноморца» полмиллиона рублей. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф.