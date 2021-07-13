В аквапарке в ТРК «Казанская ривьера» в столице Татарстана произошел неконтролируемый выброс хлорки в воду

Шесть человек госпитализированы, пятеро из них дети. Одного ребенка пришлось подключить к ИВЛ. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, регулярные замеры не показывали повышения концентрации хлора в воде.