В московском районе Кузьминки несколько десятков мигрантов устроили массовую драку

Она произошла перед зданием театра. На место приехали сотрудники Росгвардии, несколько человек задержаны. Перед этим участники драки успели повредить несколько машин.

Количество пострадавших не уточняется. Канал РЕН-ТВ сообщает, что несколько человек пришлось увезти на машинах скорой помощи, как минимум один потерял сознание.

О причине разборок пока также ничего не известно. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники передает, что подрались выходцы из Киргизии и Узбекистана.