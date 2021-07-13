В Петербурге начали бесплатно хоронить умерших от коронавируса, чтобы снизить нагрузку на крематорий

Такое решение было принято на заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Северо-Западного региона, пишет местное издание «Фонтанка». В Смольном, правда, утверждают, что загрузка печей единственного в горде крематория по-прежнему не превышает 90% от максимальной мощности.

На прошлой неделе та же «Фонтанка» со ссылкой на анонимный источник в самом крематории сообщала, что в нем в очереди на сожжение скопились сотни гробов.