В Грузии продолжается политический кризис после срыва гей-парада

У центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» прошла акция протеста с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили, несколько человек задержаны. Из-за споров вокруг этого вопроса также произошла драка в парламенте.

На прошлой неделе в Грузии попытались провести гей-парад, но его сорвали православные консерваторы и ультраправые радикалы. Десятки людей были избиты, в том числе журналисты. Президент Грузии и мэр Тбилиси осудили насилие против ЛГБТ, в то время как Гарибашвили в канун акции критически высказывался, наоборот, о ее организаторах.

Один из пострадавших, оператор Александр Лашкарава вчера умер у себя дома. МВД объявило предварительной причиной смерти передозировку наркотиков.