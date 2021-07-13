На российском рынке онлайн-кинотеатров сменился многолетний лидер

«Кинопоиск» обогнал по количеству подписчиков ivi. Таковы подсчеты исследовательской компании GfK за второй квартал текущего года, с которыми ознакомилась газета «Коммерсант». Согласно эти данным, на «Кинопоиск» подписаны 11 процентов горожан в возрасте от 16-ти до 55-ти, на ivi – 10,5. На третьем месте – сервис Сбербанка Okko. В общей сложности хотя бы одна подписка есть почти у 40%, но вот платными пользуются лишь каждый четвертый из этих пользователей.