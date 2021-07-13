На российском рынке онлайн-кинотеатров сменился многолетний лидер

«Кинопоиск» обогнал по количеству подписчиков ivi. Таковы подсчеты исследовательской компании GfK за второй квартал текущего года, с которыми ознакомилась газета «Коммерсант». Согласно эти данным, на «Кинопоиск» подписаны 11 процентов горожан в возрасте от 16-ти до 55-ти, на ivi – 10,5. На третьем месте – сервис Сбербанка Okko. В общей сложности хотя бы одна подписка есть почти у 40%, но вот платными пользуются лишь каждый четвертый из этих пользователей.
2021-07-13T01:05:17+03:00
2021-07-13T01:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 13 июля 2021
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