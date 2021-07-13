Глава Росприроднадзора воспользовалась законом о т.н. «праве на забвение»

Интернет-поисковики удалили часть ссылок из выдачи по запросам «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция» и «Светлана Радионова Ницца» — соответствующее уведомление отображается, если вбить эти запросы, например, в Яндексе.

Ранее соратники Алексея Навального выпустили расследование о недвижимости Радионовой на 720 млн рублей – в том числе нескольких дорогих квартирах в Москве и квартире в Ницце за полмиллиона евро.