В Петербурге арестованный умер в автозаке по дороге в суд

Об этом, пишет местное издание «Фонтанка». Имя мужчины не раскрывается, известно лишь, что он проходил обвиняемым по делу об убийстве. Его везли в Ломоносовский районный суд Ленинградской области, когда он начал жаловаться на боли в сердце и задыхаться. Ему вызвали врачей, но спасти его не удалось. Точная причина смерти пока не установлена.