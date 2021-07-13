В Петербурге арестованный умер в автозаке по дороге в суд

Об этом, пишет местное издание «Фонтанка». Имя мужчины не раскрывается, известно лишь, что он проходил обвиняемым по делу об убийстве. Его везли в Ломоносовский районный суд Ленинградской области, когда он начал жаловаться на боли в сердце и задыхаться. Ему вызвали врачей, но спасти его не удалось. Точная причина смерти пока не установлена.
2021-07-13T01:04:16+03:00
2021-07-13T01:04:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 13 июля 2021
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