Оперштаб по борьбе с коронавирусом перестал публиковать данные об активных случаях заболевания в регионах

Соответствующие цифры исчезли с сайта стопкоронавирус.рф. АНО «Национальные перспективы», которая ведет сайт, в ответ на запросы журналистов пояснила, что этот показатель сочли неинформативным, а его интерпретации в ряде СМИ – некорректными (не уточнив, какие именно).

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на возможные нестыковки в данных по Петербургу, когда на сайте 9-го июля была информация о менее чем тысяче активных случаев, а городской Комитет по здравоохранению сообщал изданию «Фонтанка» о 10 тысячах заполненных коек в стационарах.