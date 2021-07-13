Владимир Путин написал статью под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев»

Она опубликована на русском и украинском языках.

Украина находится под полным внешним управлением, власти страны растранжирили достижения многих поколений, элиты пытаются переписать историю, пишет в своей статье Путин. Он анализирует историю формирования государств, называет россиян и украинцев часть единого народа – наследниками Древней Руси и подчеркивает, что Россия многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Путин припоминает финансовую поддержку и отмечает, что при сохранении экономических связей с Москвой положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Но США и страны ЕС планомерно и настойчиво превращали Украину в барьер между Европой и Россией, навязали смену идентичности, концепцию «анти-России». Не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины, пишет Путин. Проект «анти-Россия», по его словам, отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане сделали свой исторический выбор. А жителям Юго-востока страны не оставили другого выбора кроме как взяться за оружие. Россия же, утверждает президент, сделала всё, чтобы остановить братоубийство. Путин уверен, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией.

О том, что русские у украинцы – один народ, Путин говорил во время «прямой линии». Тогда украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что это не так, раз Россия «захватила» Крым и «продолжает бойню в Донбассе»