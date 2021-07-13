С сегодняшнего дня в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Они будут действовать как минимум на протяжении месяца.

Ключевое изменение в новом пакете ограничительных мер – в том, что все спортивные мероприятия теперь будут проходить вообще без зрителей. При этом только на минувших выходных в городе работали фан-зоны для болельщиков, а до этого Петербург спокойно принимал матчи чемпионата Европы по футболу. Помимо того, что на любые соревнования теперь не пустят зрителей, сами спортсмены, а также судьи или, например, тренеры, должны будут сдавать тест на коронавирус. К тому же сохраняется и запрет на массовые мероприятия, в которых участвует более 75 человек.

Это правило, впрочем, не распространяется на программы, которые проводятся в театрах и на концертных площадках по согласованию с городской администрацией. Там может присутствовать до полутора тысяч человек. Новые меры затронут также и туристический бизнес: вступившее в силу распоряжение Смольного ограничивает число пассажиров на речном транспорте до 50 процентов. Развлекательные программы проводить на таких кораблях теперь вообще запрещено. Отмечу, что все антикороновирусные меры, которые действовали в Северной столице ранее, также сохраняются.

Накануне в Петербурге выявили больше двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.