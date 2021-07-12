Задержанный в Минске журналист Роман Протасевич завел аккаунт в Instagram и предложил задавать ему вопросы

Ранее он стал общаться в Twitter. Бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала НЕХТА обвиняется в Белоруссии в причастности к координации массовых беспорядков. Его подругу, россиянку Софью Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни. Они были задержаны 23 июня, когда летели из Афин в Вильнюс. Ирландский самолет принудительно посадили в Минске.

Сейчас Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом. Его последние действия белорусская оппозиция сравнивает с поведением заложника.

