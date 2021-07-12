Суд постановил пересмотреть решение о штрафе на сумму более 30 миллионов рублей. Конституционный суд выступил на стороне гражданина, оштрафованного из-за санкций США. Суд постановил пересмотреть решение о штрафе на сумму более 30 миллионов рублей. Он был начислен Николаю Кузнецову претензий Федеральной налоговой службы к возврату в Россию его средств, замороженных в США из-за санкций против российского банка. Суд указал, что деятельность органов публичной власти не должна усугублять правовое и фактическое положение российских граждан и организаций, которых затронули соответствующие санкции, передает РБК.