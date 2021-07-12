Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков, объявил президент Эммануэль Макрон

В Минздраве отметили, что медики, которые не привились, с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату. Макрон также объявил, что пускать в торговые центры, кафе, поезда и самолеты будут только с прививкой. Или с отрицательным тестом на коронавирус
2021-07-12T23:01:43+03:00
2021-07-12T23:01:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 12 июля 2021
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