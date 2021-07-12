Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест врачей, которые проходят по делу о суррогатном материнстве

Это задержанные год назад трое медиков и директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, сообщил ТАСС адвокат обвиняемых Игорь Трунов. Фигурантам вменяют помощь иностранцам обзавестись детьми от суррогатных русских матерей, что следствие квалифицировало как торговлю детьми, хотя само по себе суррогатное материнство в России не запрещено. Дело возбудили в прошлом году после смерти младенца в Подмосковье. Как напоминает «Новая газета», остальных детей, рожденных от суррогатных матерей изъяли, биологические родители уже год не могут с ними воссоединиться.
2021-07-12T23:01:12+03:00
2021-07-12T23:11:08+03:00
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23:01, 12 июля 2021
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