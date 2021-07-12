Госсекретарь США назвал серьезное ошибкой мнение властей Кубы о том, что за протестами стоит Вашингтон

Как заметил Энтони Блинкен, такая позиция говорит о том, что руководство страны не слышит голоса собственных граждан. По его словам, жители Кубы устали от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию. На Кубе накануне прошли многотысячные демонстрации – первые за 30 лет.