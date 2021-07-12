Госсекретарь США назвал серьезное ошибкой мнение властей Кубы о том, что за протестами стоит Вашингтон

Как заметил Энтони Блинкен, такая позиция говорит о том, что руководство страны не слышит голоса собственных граждан. По его словам, жители Кубы устали от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию. На Кубе накануне прошли многотысячные демонстрации – первые за 30 лет.
2021-07-12T22:33:24+03:00
2021-07-12T22:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 12 июля 2021
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