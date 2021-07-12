Политолог Федор Крашенинников сообщил, что решил остаться в Литве из-за политической обстановки в России

По его словам, изначально речь шла о кратковременном отъезде в Вильнюс, чтоб переждать обострение интереса к нему со стороны полиции, но развитие ситуации в России намекает, что возвращаться не стоит. В прошлом году политолога оштрафовали по статье о неуважении к власти, а затем по такому же обвинению арестовали на 7 суток

