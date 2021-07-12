Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что его отца увезли в тюремную больницу

По его словам, в связи с чем – неизвестно, связи с отцом у Жданова нет. До этого он жаловался только на высокое давление. 67-летний Юрий Жданов прежде находился в одном из СИЗО Архангельска. Его арестовали в конце марта по обвинению в превышении должностных полномочий.