Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест 4 фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемых Игорь Трунов, среди них трое врачей и гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Дело возбудили еще в прошлом году.
2021-07-12T22:31:05+03:00
2021-07-12T22:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 12 июля 2021
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