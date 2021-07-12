Президент Франции объявил, что пускать в торговые центры, кафе, поезда и самолеты будут только с прививкой

Или с отрицательным тестом на коронавирус, сказал Эммануэль Макрон. По его словам, такие ограничения начнут действовать с августа, передает РИА Новости. В телеобращении французский лидер также заявил, что в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и представителей ряда других профессий из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.