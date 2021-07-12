Президент Франции объявил, что пускать в торговые центры, кафе, поезда и самолеты будут только с прививкой

Или с отрицательным тестом на коронавирус, сказал Эммануэль Макрон. По его словам, такие ограничения начнут действовать с августа, передает РИА Новости. В телеобращении французский лидер также заявил, что в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и представителей ряда других профессий из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
2021-07-12T22:04:58+03:00
2021-07-12T22:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 12 июля 2021
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