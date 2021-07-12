Президент Владимир Путин назвал Украину «детищем советской эпохи»

Глава государства утверждает, что Россию обокрали большевики, и что подлинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией. О этом говорится в статье президента, которая опубликована на сайте Кремля на русском и украинском.

Политолог Глеб Павловский отметил в нашем эфире, что статья Путина направлена не на объединение, а на еще больше разделение России и Украины.

Глеб Павловский отметил, что события последних лет позволяют Украине считать себя объектом военной агрессии России.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований Михаил Погребинский сказал нам, что статья путина вызовет на Украине возмущение.

Тем временем в Берлине сейчас проходят переговоры немецкого канцлера Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленского.

