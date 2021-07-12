В книжные магазины поступила просьба убрать книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, а также литературу, которая может нарушать недавно принятые законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов. Письмо, подписанное вице-президентом Российского книжного союза Леонидом Палько, опубликовано на сайте организации.

Российский книжный союз призывает представителей отраслевого сообщества утилизировать издания, подпадающие под действие вступающих в силу законов. Один из них запрещает публично отождествлять решений руководства СССР и нацистской Германии и отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом». Второй – признает экстремистскими изображения нацистской символики и лидеров Третьего Рейха, поскольку они оскорбляюют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Публиковать такие изображения можно только в том случае, если при этом «формируется негативное отношение». Подчеркивается, что оба закона направлены на увековечение исторической правды о роли политического руководства, военачальников и народа СССР во Второй мировой войне. Таким образом российские власти борются, как утверждается, с попытками фальсификации и переписывания истории – в этом высшее руководство России в последнее время все чаще обвиняет страны Запада.

Эти законы критикуют историки, которые считают, что поправки ограничат свободную дискуссию и приведут к самоцензуре специалистов по изучению этого периода истории