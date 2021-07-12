Режиссер Иосиф Райхельгауз сообщил, что состояние актрисы Ирины Алферовой улучшилось

Художественный руководитель московского театра Школа современной пьесы сказал Интерфаксу, что народная артистка находится в одной палате со своим мужем и за ним ухаживает. Райхельгауз добавил, что всего несколько дней назад она была в очень тяжелом состоянии.

Ирина Алферова две недели находится в больнице из-за заражения коронавирусом.

