Глава Росприроднадзора, как обнаружило издание МБХ-Медиа, воспользовалась законом «о праве на забвение»

Светлана Радионова добилась удаления из выдачи поисковиков Яндекса и Google ссылок на некоторые материалы о себе.

Год назад политик Алексей Навальный сообщил, что по его данным, у семьи главы Росприродназора есть недвижимость на 720 миллионов рублей, включая квартиру в Ницце. Навальный тогда отметил, что Радионова последние 20 лет работает на госслужбе и не занималась бизнесом, а ее родители пенсионеры.

