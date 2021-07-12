Президент США Джо Байден призвал власти Кубы не применять насилие в отношении демонстрантов. Американский лидер отметил, что демонстраций, подобных нынешним, не было на Кубе в течение долгого времени, а возможно и вообще никогда, — передает ТАСС.

По словам Байдена, кубинский народ требует свободы от авторитарного режима. В свою очередь, глава кубинского МИДа сказал, что если Байден хочет помочь народу Кубы, то пусть снимет американские санкции.

