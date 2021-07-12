По его словам, они «пустили на ветер достижения поколений». Путин обвинил большевиков в том, что они ограбили Россию и назвал Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи».
Свое мнение президент России выразил в статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая этим вечером была опубликована на сайте Кремля на двух языках, русском и украинском.
Президент Владимир Путин обвинил власти Украины в том, что страна стала беднейшей в Европе
По его словам, они «пустили на ветер достижения поколений». Путин обвинил большевиков в том, что они ограбили Россию и назвал Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи».