Президент Владимир Путин обвинил власти Украины в том, что страна стала беднейшей в Европе

По его словам, они «пустили на ветер достижения поколений». Путин обвинил большевиков в том, что они ограбили Россию и назвал Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи».

Свое мнение президент России выразил в статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая этим вечером была опубликована на сайте Кремля на двух языках, русском и украинском.