Администрация Геленджика заявила, что покраснение Черного моря не опасно для купающихся

Вода окрасилась из-за водорослей. Они совершенно не токсичны, — сказали чиновники Интерфаксу.

Ранее сегодня в соцсетях появились фото и видео местного побережья. Политик Алексей Навальный, который уже полгода находится под стражей утверждает, что неподалеку под Геленджиком находится дворец, который друзья Владимира Путина построили для президента. Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя собственником этого объекта.