Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к Роскомнадзору в связи с замедлением работы Twitter

Это подтвердили ТАСС в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

Коллективный иск к ведомству ранее подали муниципальные депутаты Илья Яшин и Вадим Коровин, политик Евгений Доможиров и фотограф Евгений Фельдман. Истцы утверждают, что меры Роскомнадзора нарушают их права. Ранее ведомство сообщило, что замедлило работу соцсети Twitter в России из-за того, что она не удаляет запрещенную в стране информацию.

