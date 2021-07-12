Российский Книжный союз предупредил магазины о необходимости изъять книги, подпадающие под новые законы

Письмо, которое получили торговые сети, оказалось в распоряжении нашей радиостанции.

В нем говорится, что вступил в силу запрет на отождествление целей, решений и действий руководства и военнослужащих СССР с нацистской Германией. А также принят закон о запрете на использование изображений нацистских преступников.

В письме отмечается, что издания, подпадающие под эти законы надо убрать из продажи в торговых залах и на сайтах. В письме никак не разъясняется, касается ли запрет изображений нацистских преступников фотографий исторических событий, которые могут быть размещены как на обложках, так и внутри книг. Корреспондент ЭХА МОСКВЫ этим вечером заметил в одном из магазинов книгу с Гитлером на обложке, посвященную Нюрнбергскому процессу.

