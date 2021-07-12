Украинский политолог Карасев не считает статью Путина ценной с точки зрения исторических изысканий

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев не считает статью Владимира Путина ценной с точки зрения исторических изысканий или современной политики. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Каждый имеет право на исторические высказывания, я не вижу здесь что-то нового. Как историческая статья, каждый имеет право на свои исторические изыскания. Здесь что-то нового я не вижу. <...> Историю назад не вернуть. А когда политики занимаются историческими изысканиями, все-таки надо сделать все, чтобы эта история не разъединяла, а объединяла. В этой статье все-таки много ностальгии по прошлому. Если политики хотят адекватного диалога, не надо копаться в прошлом, вызывать демонов прошлого, потому что прошлое очень сложное. Иногда бывает так, что кто-то хочет быть ангелом прошлого, а получается, что демоны прошлого. Не надо распалять очередной виток исторической войны», — сказал он.

В.Карасев добавил, что статья написана не историком, а политиком, а сам концепт исторического единства всегда является многозначным