Директор Киевского центра политических исследований, политолог Михаил Погребинский считает, что статья Владимира Путина вызовет возмущение среди украинцев. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Впервые за долгое время глава российского государства высказался подробно об очень важной теме — отношения между народами и государствами. Конечно, это прочтут с большим вниманием, и ясно, что будут жестко недовольные, разными акцентами в этой статье. Я не готов комментировать по существу, потому что это серьезный материал, а может напишу статью на эту тему, мне надо обдумать ее», — сказал он.
Президент России Владимир Путин утверждает, что русских на Украине «заставляют отречься от корней и поверить, что Россия их враг». Глава государства подчеркнул, что курс на формирование этнически-чистого украинского государства по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.
По мнению политолога Погребенского, статья Путина вызовет возмущение среди украинского населения
Директор Киевского центра политических исследований, политолог Михаил Погребинский считает, что статья Владимира Путина вызовет возмущение среди украинцев. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».