Роспотребнадзор разрешил купание на большинстве пляжей Ялты.

Глава регионального управления сказал об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения.

Пляжи курорта закрыли 18 июня из-за того, что в морскую воду снесло грунт и мусор. Как отмечает Интерфакс, ливни в Крыму идут ежедневно практически с конца мая. Ущерб от наводнения оценивается в 10 миллиардов рублей.

