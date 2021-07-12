Как пишет британская медиакомпания ВВС, речь идет об организации из США под названием «Бейз». В публикации говорится, что действиями ее членов руководит Риналдо Наззаро, который несколько лет назад переехал с женой из России из Америки в Петербург.
В Великобритании запретили неонацистскую группировку, лидер которой находится в России
Как пишет британская медиакомпания ВВС, речь идет об организации из США под названием «Бейз». В публикации говорится, что действиями ее членов руководит Риналдо Наззаро, который несколько лет назад переехал с женой из России из Америки в Петербург.