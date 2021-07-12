В некоторых книжных магазинах Москвы сохранились книги с Гитлером на обложке, несмотря на новый закон

Это выяснил корреспондент «Эхо Москвы».

1-го июля был опубликован закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны. Запрет не распространяется на случаи использования таких изображений, когда формируется негативное отношение к идеологии фашизма и отсутствуют признаки его оправдания или пропаганды. Одна из книг с Гитлером на обложке, которую заметил на прилавках наш корреспондент, как раз посвящена Нюрнбергскому процессу.

