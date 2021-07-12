Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости давить на Россию, чтобы провести переговоры в так называемом «нормандском формате».

Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель перед встречей с украинским лидером заявила, что Берлин всерьез воспринимает тревогу Киева относительно транзита газа через Украину, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

Ранее сегодня на сайте Кремля была опубликована статья президента Владимира Путина, в которой утверждается, что подлинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией.

