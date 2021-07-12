Мурманский политик Грудина сообщила, что ее пытаются положить в ковидный госпиталь, несмотря на отрицательный тест

Сторонница Алексея Навального утверждает, что это связано с ее выдвижением в депутаты Горсовета.

Сегодня в суде Мурманска состоялось заседание по иску Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Грудиной. Ее обвиняют в нарушении режима изоляции. Политик настаивает, что вышла из дома, когда две недели подошли к концу. Рассмотрение иска продолжится на следующем заседании.

