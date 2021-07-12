Фан-зоны футбольного Чемпионата Европы в Петербурге, по данным властей, посетили 250 тысяч человек

Вице-губернатор Борис Пиотровский сказал, что такие цифры его радуют. В начале лимит заполняемости фан-зон был по 5 тысяч человек из-за пандемии, но потом, в связи с ростом заболеваемости сократили до 3 тысяч.

Губернатор Александр Беглов уверяет, что проведение матчей турнира со зрителями на трибунах и фан-зонах не повлияло на ухудшение эпидемиологической обстановки.

Между тем. В Финляндии обнаружили, что многие болельщики, вернувшиеся из Петербурга, оказались заражены коронавирусом.

