Власти Петербурга сообщили о поступлении дефицитной вакцины КовиВак

В администрации города сказали, что в новой партии 8,5 тысяч доз, — передает ТАСС.

Ранее в Москве возник ажиотажный спрос на этот препарат, произведенный Центром имени Чумакова, несмотря на доступность вакцины «Спутник». В столице очередная партия разошлась всего за день. Эксперты это связывают с тем, что КовиВак сделан по традиционной технологии, более понятной населению и стал фактически единственной альтернативой «Спутнику».

При этом газета «Коммерсантъ» отмечает, что до сих пор нет научных данных, подтверждающих эффективность и безопасность КовиВака.