Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС готовы рассмотреть новые санкции против Белоруссии

По его словам, это связано с усилением миграционного потока в Литву и Польшу, — передает ТАСС.

Ранее сегодня еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обвинила Минск в том, что Белоруссия теперь не сдерживает миграционный поток в ЕС, а напротив, ему только способствует. По ее словам, в этом году количество мигрантов, в основном из Ирака, Конго и Камеруна, по сравнению с прошлым годом выросло в 22 раза.