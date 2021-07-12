В Тбилиси проходит акция с требованием отставки премьер-министра Грузии

Как передает Интерфакс, в центре столицы собрались несколько сотен человек. Они также говорят о необходимости наказать тех, кто 5-го июля напал на журналистов, которые освещали выступления противников проведения гей-парада. Тогда пострадали более 50 сотрудников СМИ, в том числе телеоператор Александр Лашкарава, который в ночь на воскресенье скончался.

