Президент Путин заявил, что Россия была ограблена большевиками, которые «кромсали страну и раздавали территории»

Украину российский лидер назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи».

Путин также считает, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России, но подлинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Москвой. Такое мнение президент выразил в своей статье на русском и украинском языках, которая опубликована на сайте Кремля.

