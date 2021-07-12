В министерстве здравоохранения страны отметили, что ранее уже была достигнута договоренность о поставке 20 миллионов доз в этом году. Кроме того, Вьетнам обсуждает с Россией возможность создания на своей территории завода по производству российской вакцины.
В правительстве Вьетнама сообщили о планах купить у России 40 миллионов доз вакцины «Спутник»
В министерстве здравоохранения страны отметили, что ранее уже была достигнута договоренность о поставке 20 миллионов доз в этом году. Кроме того, Вьетнам обсуждает с Россией возможность создания на своей территории завода по производству российской вакцины.