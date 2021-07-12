Возможность проведения массовых мероприятий в регионах будет зависеть от темпов заболеваемости – соответствующие критерии разработал Роспотребнадзор.

В регионах, где темпы прироста заболевших снижаются, а коэффициент распространения, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный, не превышает 0,5 – можно устраивать массовые мероприятия с любым количеством участников. Ограничение до 3 тысяч человек будет действовать для регионов, где темп прироста заболеваемости не превышает 5%. А там, где он выше 10%, можно проводить мероприятия с участием не более тысячи человек. При этом коэффициент распространения должен быть менее единицы. Причем местные власти должны ориентироваться на показатели, оцениваемых в динамике на протяжении не менее двух недель. Правила не касаются массовых мероприятий в организациях культуры и образования. Как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попов, эти требования появились, поскольку известны случаи, когда в некоторых регионах проведение, например, фестивалей приводило к росту заболеваемости.

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