Ритуальные компании Петербурга с этого дня будут хоронить умерших от коронавируса бесплатно

Это должно разгрузить крематорий, который не справляется с объемом работы.

С сегодняшнего дня в Петербурге начали действовать новые правила, которым будут следовать компании ритуальных услуг. Теперь родственники умерших от коронавируса должны будут заплатить только за гроб и венки в том случае, если они выберут вариант похорон на кладбище. Таких договоренностей достигли компании, которые входят в петербургскую Ассоциацию предприятий похоронной отрасли. В ней изданию Фонтанка.ру рассказали, что пытаются таким образом снизить нагрузку на крематорий: там, как стало известно недавно, скопились сотни гробов – тела попросту не успевают сжигать из-за высокой смертности от коронавируса в Петербурге. Никаких четких сроков для новой схемы погребения в ассоциации пока что не называют: там говорят о том, что будут работать безвозмездно, пока это будет нужно городу. Между тем, губернатор города Александр Беглов сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отчитался о снижении количества госпитализаций из-за новой инфекции. По словам градоначальника, их стало почти на четверть меньше, чем неделей ранее.

Ранее власти Петербурга подверглись критике за отказ отменить праздник «Алые паруса» с участием тысяч выпускников. Сегодня в руководстве города заявили, что он не вызвал вспышки заболеваемости среди участников.

