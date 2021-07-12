Чехия, как пишет журнал «Респект», отказала России в размещении наземной станции ГЛОНАСС

Это позволило бы повысить точность работы глобальной навигационной системы. Однако, по сведениям издания, западные спецслужбы полагают, что подобная станция якобы может быть использована для сбора секретных сведений, в том числе о ядерном оружии.
2021-07-12T18:33:41+03:00
2021-07-12T18:33:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869922-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 12 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами…