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18:33, 12 июля 2021

Чехия, как пишет журнал «Респект», отказала России в размещении наземной станции ГЛОНАСС

Это позволило бы повысить точность работы глобальной навигационной системы. Однако, по сведениям издания, западные спецслужбы полагают, что подобная станция якобы может быть использована для сбора секретных сведений, в том числе о ядерном оружии.


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